В Японии из-за проливных дождей более миллиону людей приказали покинуть дома
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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ramses c / Flickr
В Японии из-за проливных дождей более миллиона человек получили приказ покинуть свои дома. Об этом сообщает BBC.
Предупреждение о сильных дождях выпустили в ряде префектур, включая Фукуоку и Хиросиму.
Из-за проливных дождей в префектуре Нагасаки произошел оползень: одна женщина погибла, а ее муж с дочерью считаются пропавшими без вести. В этот регион направили более 150 военнослужащих, полицейских и пожарных. Они ищут пропавших без вести жителей, наблюдают за возможными дальнейшими сдвигами, пока продолжается сильный дождь.
Больше всего пострадал запад страны, но в ближайшие дни сильные ливни ожидаются и на всей остальной территории. Метеорологи называют такие осадки «беспрецедентными».
- Наводнения сейчас не только в Японии. На севере Турции от них погибли по меньшей мере 40 человек, более 300 считаются пропавшими без вести, многих снимают с крыш вертолетами.