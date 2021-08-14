В Украине за сутки выявили более тысячи новых больных ковидом. Вакцинировали от него более 160 тысяч человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за сутки 13 августа выявили 1 353 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 161 792 человека.
Об этом утром 14 августа сообщило Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в городе Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.
Также за минувшие сутки 791 человек выздоровел, 21 умер, а 641 госпитализировали. Всего с начала пандемии и по состоянию на 14 августа в Украине выявили 2 265 217 случаев коронавируса. Умерли от него 53 238 человек, а выздоровели 2 196 589.
Что касается вакцинации, то за сутки 13 августа сделали 161 792 прививки. Всего с начала кампании в Украине иммунизировали 4 644 649 человек: из них обе дозы получили 2 688 903 человека.
Напомним, что в Украине растет количество случаев заболевания штаммом коронавируса «Дельта». По состоянию на 12 августа зафиксировали 300 случаев, Минздрав призывает вакцинироваться, ведь этот штамм более смертоносный.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.