В Украине за сутки выявили более тысячи новых больных ковидом. Вакцинировали от него более 160 тысяч человек

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 13 августа выявили 1 353 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 161 792 человека.

Об этом утром 14 августа сообщило Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в городе Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

Также за минувшие сутки 791 человек выздоровел, 21 умер, а 641 госпитализировали. Всего с начала пандемии и по состоянию на 14 августа в Украине выявили 2 265 217 случаев коронавируса. Умерли от него 53 238 человек, а выздоровели 2 196 589.

Что касается вакцинации, то за сутки 13 августа сделали 161 792 прививки. Всего с начала кампании в Украине иммунизировали 4 644 649 человек: из них обе дозы получили 2 688 903 человека.

Напомним, что в Украине растет количество случаев заболевания штаммом коронавируса «Дельта». По состоянию на 12 августа зафиксировали 300 случаев, Минздрав призывает вакцинироваться, ведь этот штамм более смертоносный.