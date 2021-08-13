Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности: комиссия выбрала троих кандидатов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Пресс-служба Кабинета министров Украины
Комиссия конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) после собеседования с 12 кандидатами выбрала тройку лидеров.
Об этом заявил глава комиссии, внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов во время брифинга.
«Все три кандидата для меня были самыми сильными», — сказал он.
Отметим, по решению комиссии в финал конкурса вышли:
- член Совета Нацбанка Василий Горбаль;
- глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник;
- прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.
В ближайшее время список передадут в Кабинет министров, который и выберет руководителя БЭБ.
- Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. В Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ. Новый орган должен начать работу 25 сентября. ГФС прекратит свое существование на следующий день.
- Заявки на главу БЭБ подали 59 кандидатов, из которых 11 отклонили на первом этапе. Среди них была заявка экс-секретаря СНБО Данилюка. Он через суд требует остановить конкурс. Ранее из-за конкурса он подрался с советником главы Офиса президента Миловановым.