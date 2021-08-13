Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности: комиссия выбрала троих кандидатов

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Комиссия конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) после собеседования с 12 кандидатами выбрала тройку лидеров.

Об этом заявил глава комиссии, внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов во время брифинга.

«Все три кандидата для меня были самыми сильными», — сказал он.

Отметим, по решению комиссии в финал конкурса вышли:

член Совета Нацбанка Василий Горбаль;

глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник;

прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

В ближайшее время список передадут в Кабинет министров, который и выберет руководителя БЭБ.