Штаб ООС: Российские наемники обстреляли Невельское из гранатометов и пулеметов
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Поддерживаемые Россией боевики в течение суток один раз открыли огонь на Донбассе в сторону позиций украинских военных.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники ответили огнем.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ.
Также пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали на Донбассе более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.
Кроме того, по данным разведки Минобороны, командование Вооруженных сил России наращивает боевые возможности в ОРДЛО.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отбрасывает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
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