Amazon переносит съемки сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Британию. Студия лишится льгот

Новости

Киностудия Amazon Studios переносит съемки второго сезона сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию.

Об этом пишет ВВС.

Компания заявила, что таким образом расширяет производственные площадки и укрепляет свое присутствие в Великобритании.

Вице-президент и соруководитель телекомпании Amazon Studios Вернон Сандерс поблагодарил «народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность делу, а также за предоставление сериалу «Властелин колец» невероятного места». Именно в Новой Зеландии были сняты оскароносные трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».

Министр экономического и регионального развития Новой Зеландии Стюарт Нэш выразил разочарование. Amazon Studios получала скидку в 25% от правительства на все производственные расходы.

«Нас известили о том, что постпродакшн первого сезона продолжится в Новой Зеландии до июня 2022 года, однако второй сезон будет снят в Великобритании. Меморандум о взаимопонимании, подписанный правительством Новой Зеландии и Amazon Studios, больше не будет действовать», — сказал министр, добавив, что Amazon Studios за первый сезон по условиям меморандума получит $92,2 млн компенсации.