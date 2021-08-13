Наводнения в Китае: тысячи людей пришлось эвакуировать, десятки — погибли

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TRT World / Twitter

В Китае в пяти городах центральной провинции Хубэй объявили «красный» уровень опасности из-за масштабных наводнений. Из своих домов пришлось эвакуировать почти 6 тысяч человек.

Об этом пишет Reuters.

Наводнения произошли из-за продолжительных дождей, которые накрыли провинцию. Известно по меньшей мере о 21 погибшем. Случаи гибели людей фиксировали в поселке Люлин и в городе Суйчжоу.

«Экстремальная погода в провинции привела к массовым отключениям электричества и повредила более 3 600 домов и 8 110 га посевов. Общие убытки оцениваются в 108 млн юаней (16,67 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.

В Китае предупреждают, что сильные дожди могут затянуться до следующей недели. Под угрозой оказались центральные провинции, а также несколько провинций на юго-западе.