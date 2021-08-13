Руководителя Samsung условно-досрочно выпустили из тюрьмы

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Curt Johnson / Flickr

В Южной Корее в пятницу, 13 августа, главу концерна Samsung Ли Чже Ена условно-досрочно освободили из тюрьмы. Он провел за решеткой 207 дней — чуть больше половины срока, который получил в январе 2020 года, когда его признали виновным во взяточничестве.

Об этом сообщает BBC.

Компанию Samsung Electronics основал его дед, а Ли де-факто возглавляет ее с 2014 года. После выхода из тюрьмы он сделал короткое заявление: «Я причинил много беспокойства людям. Я глубоко извиняюсь. Я прислушиваюсь к опасениям, критике и высоким ожиданиям в отношении меня. Я буду много над этим работать».

Министерство юстиции заявило, что приняло решение освободить из тюрьмы Ли после рассмотрения последствий пандемии для экономики и мировых рынков Южной Кореи. Однако условно-досрочное освобождение Ли предусматривает пятилетние ограничение на ведение бизнеса — неизвестно, сможет ли он управлять компанией. Ли также понадобится разрешение на любые поездки за границу. Кроме этого, он находится под следствием по обвинению в мошенничестве и манипулировании акциями. Если его признают виновным, то могут снова отправить в тюрьму.

В января 2020 года суд приговорил 53-летнего Ли Чже Ена к тюремному заключению на два с половиной года. Его обвинили во взятке в 43 миллиардов вон ($37,7 миллиона) двум некоммерческим фондам в обмен на политическую поддержку — вероятно, включая поддержку скандального слияния Samsung и Cheil Industries на нужных ему условиях. Соглашению требовалась поддержка государственного пенсионного фонда.

Суд признал Ли виновным во взяточничестве, растрате и сокрытии преступных доходов на сумму около 8,6 миллиарда вон ($7,8 миллиона). При вынесении приговора суд заявил, что Ли «активно давал взятки и просил предыдущего президента Пака Кын Хе использовать свою власть, чтобы помочь ему».

Дело касается и экс-президента страны Пака Кын Хе, который находится в тюрьме за взяточничество и коррупцию. Действующий президент Мун Чжэ Ин пришел к власти с обещанием разорвать связь между большим бизнесом и правительством.