«Укрзалізниця» ко Дню Независимости продлит маршруты на восток, а в сентябре запустит двухгрупный поезд на Закарпатье

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«Укрзалізниця» ко Дню Независимости Украины продлит маршрут двух поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«20 августа поезд № 64/63 будет курсировать по маршруту Киев — Константиновка (вместо Киев — Харьков). Отправление из Киева будет в 22:50, а прибытие в Константиновку в 10:20. Пассажирам, которые путешествуют из Константиновки в Харьков 21 августа, можно будет использовать дополнительный поезд № 264 Константиновка — Харьков, который отправится из Константиновки в 12:30 и прибудет в Харьков в 16:54», — рассказали в «Укрзалізниці».

В компании отметили, что 25 августа будет также изменен маршрут поезда № 64/63. В этот день он будет курсировать из Лисичанска в Киев (вместо Харьков — Киев).

Со станции Лисичанск поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 06:03. Время отправления из Харькова не изменится.

«Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд № 237 Харьков — Лисичанск, который отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00», — добавили в «Укрзалізниці».

Кроме этого, с 19 сентября компания запустит двухгрупный поезд на Закарпатье: № 13/14-113/114 Киев — Солотвино, Чоп (вместо поезда № 13/14 Киев — Чоп — Солотвино).

Согласно новому расписанию, из Киева поезд будет отправляться в 17:11, а в Солотвино прибывать в 11:19 (сейчас — в 13:52). Первый рейс в обратном направлении запланирован на 20 сентября в 16:50 (вместо 14:55), а в Киев будет прибывать в 10:44.

После перезапуска поезд № 13/14 будет проходить через станции Стрый, Славское, Свалява, Мукачево, а поезд № 113/114 — через станции Самбор, Турка, Сянки, Перечин и Ужгород. Соединять и разъединять поезда будут на станции Львов.

По подсчетам «Укрзалізниці», изменение графика позволит пассажирам поезда Киев — Солотвино сэкономить почти 175 тысяч часов в пути до конца года.