Собирал данные об оружии в зоне ООС: в СБУ заявили о задержании агента российского ГРУ

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СБУ

Служба безопасности сообщила о задержании агента Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации. За эту «работу» он получал денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Агент собирал информацию о новейших образцах оружия и военной техники, которые используются на Донбассе, а также местах дислокации военных, количестве личного состава, и тому подобное.

Его задержали во время передачи очередных сведений представителям российских спецслужб. Агенту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд уже арестовал его. Также решается вопрос об объявлении ему подозрения в шпионаже.