McDonald`s в США обязал всех своих сотрудников вакцинироваться до октября

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В США компания McDonald`s требует от своих сотрудников сделать прививки от коронавируса до октября.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Они должны завершить полный цикл вакцинации от коронавируса до 27 сентября. В то же время работники компании будут обязаны носить маски на работе, независимо от того, вакцинированы они или нет.

«Рост заражений штаммами COVID-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что чувствовали бы себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты», — говорится в письме руководства McDonald`s.

Также компания перенесла дату выхода в офис сотрудников штаб-квартиры и других филиалов с 7 сентября на 11 октября, чтобы у всех было достаточно времени для вакцинации. Руководство компании не будет обязывать вакцинироваться работников ресторанов, но готово предоставить им до четырех часов оплачиваемого перерыва для вакцинации.