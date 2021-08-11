В Великобритании на аукционе продали кусок свадебного торта принцессы Дианы и принца Чарльза

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Russ Quinlan / Flickr

В Великобритании продали кусок свадебного торта принцессы Дианы и принца Чарльза за 1 850 фунтов стерлингов (более $2 тысяч).

Об этом сообщает BBC.

До начала торгов ожидалось, что за кусок заплатят около 500 фунтов, однако сами торги стартовали с 300 фунтов и очень быстро цена выросла до 1 850 фунтов. Победителем стал один из интернет-участников торгов из города Лидс.

Служанка, которая работала в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи получила кусок торта в день свадьбы. С того дня она хранила его в старой цветочной формочке для тортов, накрыв пищевой пленкой.

Принц Уэльский Чарльз и леди Диана Спенсер, которая стала принцессой Уэльской Дианой, поженились в соборе Святого Павла 29 июля 1981 года. Пара разошлась спустя 11 лет, в 1992 году, а официально развелась уже в 1996 году.