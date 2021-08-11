Хакеры вернули $260 млн платформе Poly Network после масштабной кибератаки. Ранее они украли криптовалюты на $600 млн

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Во вторник, 10 августа, платформа децентрализованных финансовых сервисов Poly Network сообщила о хакерской атаке, в результате которой было похищено свыше $600 миллионов в нескольких криптовалютах.

Как пишет Bloomberg, хакеры могли получить доступ к закрытому ключу для подписи транзакций и Poly Network обнародовали адреса кошельков, которыми пользовались хакеры, призвав участников майнинга криптовалюты блокировать ключи, приходящие с этих адресов.

Poly Network открыто обратилась к хакерам с письмом, в котором попросила связаться с платформой, чтобы найти решение и вернуть средства.

«Мы хотим наладить контакт с вами и настоятельно просим вас вернуть украденные активы. Сумма похищенных денег является крупнейшей в истории децентрализированных финансовых сервисов. Правоохранительные органы любой страны будут рассматривать это как крупное экономическое преступление и вас будут преследовать», — сказано в обращении.

Хакеры ответили. Компания по блокчейн-безопасности PeckShield обратила внимание на комментарий к переводу на раскрытый кошелек, который был написан заглавными буквами. Хакеры согласились вернуть средства.

Как пишет Reuters, к вечеру 11 августа хакеры вернули $258 млн, согласно записям блокчейна и данным криптографической компании Elliptic. Ее соучредитель Том Робинсон предположил, что этот необычный шаг мог быть вызван «головной болью» отмывания украденной криптовалюты в таких крупных масштабах.