Зеленский утвердил новую Стратегию экономической безопасности Украины

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие новую Стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, Стратегия экономической безопасности заключается в двух взаимосвязанных направлениях: развитие и безопасность.

Что касается безопасности — речь идет о вооруженной агрессии России и временной оккупации части территории Украины. В частности, сознательным и целенаправленным действием РФ является разрушение экономики Украины, поскольку это создает неудовлетворенность властью, трудовую миграцию, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти. Также используются экономические инструменты влияния, в частности санкции в отношении украинских товаров и услуг, а также использование влияния на другие государства.

Также Стратегия учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности государства. Ее задачи — сохранение и развитие экономической мощи страны, обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере.

Результатом реализации Стратегии должно стать, в частности, создание устойчивой, конкурентоспособной, социально ответственной рыночной экономики и условий для опережающего развития научно-технического потенциала страны, устойчивого наращивания национального богатства и факторов производства; достижение Целей устойчивого развития Украины до 2030 года, а уровень жизни населения должен соответствовать экономически развитым странам.