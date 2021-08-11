СБУ обнаружила у депутатов в Кировоградской области арсенал оружия. Их подозревают в вымогательстве
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила у троих депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среди изъятого — пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы. Оружие нашли во время расследования уголовного производства о возможной причастности депутатов к системной коррупции. Среди организаторов противоправной деятельности — руководитель областной организации одной из политических сил.
Злоумышленники требовали $60 тысяч от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За деньги они обещали предпринимателю посодействовать в закрытии соответствующего производства и избежании уголовной ответственности.
Правоохранители задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Кроме того, силовики проверяют информацию о возможном использовании депутатами оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины. Также проверяется причастность к деятельности депутатов чиновников региональных подразделений фискальной и налоговой служб.
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