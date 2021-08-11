Новым главой полиции Киева стал глава ГУ Нацполиции Полтавской области

Новости

Пресс-служба управления полиции в Полтавской области

Новым главой полиции Киева вместо Андрея Крищенко назначили главу Генерального управления Нацполиции в Полтавской области Ивана Выговского.

Его официально представил глава МВД Денис Монастырский, пишет пресс-служба ведомства.

Он отметил, что первым испытанием для нового главы полиции Киева на этой должности станет безопасное проведение торжеств к 30-летию Дня Независимости Украины.

«Приоритетными остаются борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах столицы. Совместно с личным составом будем координировать свои действия, чтобы продолжать создавать безопасную среду для киевлян и гостей города. Задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены», — заверил Выговский.

Кто такой Иван Выговский?

Иван Выговский начинал работать в полиции следователем в Николаевской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел. Имеет звание полковника полиции.

Долгое время работал в Николаевской области — в 2015-2016 годах возглавлял Очаковский участок полиции, а с 2016 года стал начальником следственного управления ГУНП в Николаевской области. В феврале 2020 года был назначен главой ГУНП в Полтавской области.