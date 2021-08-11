Новым главой полиции Киева стал глава ГУ Нацполиции Полтавской области
- Авторы:
- Алексей Ярмоленко, Оксана Коваленко
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Пресс-служба управления полиции в Полтавской области
Новым главой полиции Киева вместо Андрея Крищенко назначили главу Генерального управления Нацполиции в Полтавской области Ивана Выговского.
Его официально представил глава МВД Денис Монастырский, пишет пресс-служба ведомства.
Он отметил, что первым испытанием для нового главы полиции Киева на этой должности станет безопасное проведение торжеств к 30-летию Дня Независимости Украины.
«Приоритетными остаются борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах столицы. Совместно с личным составом будем координировать свои действия, чтобы продолжать создавать безопасную среду для киевлян и гостей города. Задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены», — заверил Выговский.
Кто такой Иван Выговский?
Иван Выговский начинал работать в полиции следователем в Николаевской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел. Имеет звание полковника полиции.
Долгое время работал в Николаевской области — в 2015-2016 годах возглавлял Очаковский участок полиции, а с 2016 года стал начальником следственного управления ГУНП в Николаевской области. В феврале 2020 года был назначен главой ГУНП в Полтавской области.
- 11 августа начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подал рапорт об отставке.
- Отметим, что с начала августа начала распространяться информация об отставке Крищенко, но в полиции это отрицали. Кроме того, 6 августа министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, поскольку решение о его отставке пока не приняли.