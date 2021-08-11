В Польше из-за нападений усиливают охрану центров вакцинации

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Tim Reckmann / Flickr

В Польше центры вакцинации от коронавируса и их сотрудники получат усиленную охрану. Все из-за случаев нападений на них.

Об этом пишет «Польское радио».

В правительстве отметили, что сотрудники центров вакцинации будут считаться госслужащими. Благодаря этому они смогут получить другой статус и социальную защищенность.

«Все сотрудники пунктов прививок, особенно тех, что расположены где-то на улицах или рынках, которым непосредственно могут угрожать потенциальные агрессоры, выполняют очень нужную общественную работу», — подчеркнул премьер Матеуш Моравецкий.

В Польше активно обсуждают последние случаи нападений антивакцинаторов на пункты прививок и их сотрудников. Премьер пообещал, что в ближайшее время направит законопроект в Сейм.