Образовательный омбудсмен заявил, что недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным. Он обещает их защищать
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не вакцинировался от коронавируса.
Соответствующее заявление он опубликовал на сайте 10 августа.
Горбачев обещает защищать всех педагогических работников, если директора не будут пускать их к работе.
Однако омбудсмен отметил, что вакцинированый педагог повышает шансы учебного заведения проводить обучение большую часть времени очно, а не дистанционно. Ведь заведения не в «зеленой» зоне, у которых 80% работников не будут вакцинированы, должны работать дистанционно.
Напомним, что, если в учебном заведении провакцинировались только 20% работников, такое заведение будет обязано работать дистанционно.
Перед этим министр образования Сергей Шкарлет подчеркивал, что принудительной вакцинации педагогических работников от коронавируса не будет: «Никто не будет принуждать вакцинироваться. Если нет 80% [вакцинированных педагогов], образовательный процесс в дистанционном, смешанном режиме, но будет происходит в любом случае».
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей. По его словам, будут работать только те школы, где будут вакцинированы не менее 80% учителей. Если не провакцинированы — дистанционное обучение.
- В Минздраве уже прогнозируют возвращение жесткого карантина и перевода страны в «красную» зону. Там считают, что это лишь вопрос времени из-за распространения штамма «Дельта».