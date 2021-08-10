Отец Месси подтвердил его переход в «ПСЖ». СМИ сообщают о контракте с зарплатой в €35 миллионов

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Twitter / B/R Football

Футболист Лионель Месси согласовал условия двухлетнего контракта с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Во вторник аргентинец отправился в Париж, чтобы подписать контракт.

Об этом пишет The Guardian.

По данным СМИ, сделка включает возможность продлить контракт еще на год и гарантирует форварду чистую зарплату в размере около €35 миллионов с учетом бонусов.

Информацию о переходе аргентинца подтвердил его отец и агент Хорхе Месси в аэропорту Барселоны перед вылетом в столицу Франции. Журналисты спросили его, чья вина была в том, что Лионель покидает «Барселону». «Спросите в клубе», — ответил он. Презентация Месси и его первая пресс-конференция в «ПСЖ» запланированы на 11 августа.