В государственный бюджет поступил первый миллиард гривен от игорного бизнеса

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В государственный бюджет Украины поступил первый миллиард гривен от игорного бизнеса — 1 007 814 000 гривен. Об этом сообщила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Эти средства пойдут в госфонд и будут направлены на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки. Половину прибыли передадут бюджетам местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения.

Отметим, что в Украине лицензия стоит от 6 до 72 миллионов гривен (в зависимости от города и типа игорного бизнеса).

Напомним, что 14 июля 2020 года Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине. Закон легализирует деятельность казино, букмекерских пунктов (в частности, в интернете), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. К азартным играм в казино парламент отнес рулетку, игру в карты, в кости и на игровых автоматах.