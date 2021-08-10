На Сицилии произошло извержение самого активного вулкана в Европе

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На итальянском острове Сицилия в ночь на 10 августа произошло извержение самого активного вулкана в Европе — Этна. Слой вулканического пепла покрыл город, расположенный рядом, а лава растеклась до основания.

Об этом сообщает местное издание Rai News.

Извержение вулкана продолжалось три часа и двадцать минут — началось в 01:40 и завершилось около пяти утра.

Кроме того, извержение вулкана вызвало землетрясение магнитудой 4,5 и плохую видимость из-за запыления. В аэропорту Катании временно отложили утренние рейсы. Пострадавших в результате происшествия нет.

Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров, примерно раз в три месяца один из них извергается. По разным данным, высота Этны колеблется от 3 326 до 3 350 метров — она меняется с каждым извержением.