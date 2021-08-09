К собеседованию на главу Бюро экономической безопасности допущены 12 кандидатов. Среди них глава ГФС и депутат

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На второй этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) допущены 12 кандидатов — 13 августа им предстоит пройти собеседование.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на утвержденный перечень Комиссии по отбору.

Во второй этап с максимальным количеством баллов (восемь), набранных на тестировании, проходят глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, начальник отдела детективов по выявлению неправомерной выгоды и незаконного обогащения НАБУ Анна Горбенко и государственный эксперт по вопросам цифровизации при Министерстве инфраструктуры Сергей Маштабей.

С семью баллами также допущены член Совета Нацбанка Василий Горбаль, руководитель управления аналитики и обработки информации НАБУ Раджами Джан, бывший и. о. главы ГФС Сергей Солодченко, а также депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик.

В ходе собеседования кандидаты должны будут дать ответы на ситуационные задания, представить свое видение миссии нового органа и принципов его работы, а также план на начало работы БЭБ.