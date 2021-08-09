Зеленский провел ротацию в ВСУ: назначены новые командующие Воздушными силами, Десантно-штурмовыми войсками и в зоне ООС
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил.
Об этом сообщили в Офисе главы государства.
В частности, на должность командующего Воздушными силами был назначен генерал-майор Николай Олещук, а командующим Десантно-штурмовыми войсками стал полковник Максим Миргородский (экс-командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады).
Кроме этого, Зеленский согласовал приказ министра обороны о назначении:
- генерал-майора Андрея Ковальчука (командовал 80-й аэромобильной бригадой) — командующим оперативным командованием «Юг»,
- генерал-майора Олега Микаца (руководил обороной Донецкого аэропорта) — командующим оперативным командованием «Восток»,
- полковника Сергея Литвинова — командующим оперативным командованием «Запад»,
- полковника Владимира Коваля — заместителем начальника Генерального штаба.
«Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас является нашим подходом, у всех них есть боевой опыт», — заявил президент.
- 27 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак ушел с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Хомчак занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года.
- После этого президент заменил также начальника Генерального штаба ВСУ и командующего Операцией объединенных сил.