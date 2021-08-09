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Зеленский провел ротацию в ВСУ: назначены новые командующие Воздушными силами, Десантно-штурмовыми войсками и в зоне ООС

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

В частности, на должность командующего Воздушными силами был назначен генерал-майор Николай Олещук, а командующим Десантно-штурмовыми войсками стал полковник Максим Миргородский (экс-командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады).

Кроме этого, Зеленский согласовал приказ министра обороны о назначении:

«Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас является нашим подходом, у всех них есть боевой опыт», — заявил президент.