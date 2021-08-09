На государственном энергопредприятии разоблачили махинации с тендерами: Украина недосчиталась почти 400 млн гривен

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Украине на ведущем государственном энергетическом предприятии разоблачили масштабную коррупционную схему, благодаря которой государству нанесли примерно 384 млн гривен убытков.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.

По данным следствия, к сделке причастны глава тендерного комитета госпредприятия и его заместитель, они безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта.

В то же время злоумышленники помогли выиграть тендер другой компании, стоимость работ которой была значительно выше.

Сейчас обвинительный акт в отношении должностных лиц передали в суд. Они обвиняются по ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, СБУ не уточняет, о каком именно госпредприятии идет речь.