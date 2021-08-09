Молдова отозвала из России своего посла Головатюка. Его обвиняли в домогательствах

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Tribuna.md

Правительство Молдовы отозвало из должности посла в России Владимира Головатюка. СМИ сообщали, что он домогался одной из сотрудниц дипмиссии и голышом бегал по посольству.

О решении его отозвать сообщила премьер Молдовы Наталья Гаврилица 9 августа, цитирует BBC.

Ранее в МИД отметили, что предложение отозвать Головатюка касается «аспектов его работы в качестве посла», а не отношений между двумя странами.

Накануне в молдовских СМИ и Telegram-каналах появились свидетельства сотрудницы посольства. Она отметила, что Головатюк заманил ее в служебную квартиру и начал домогаться. В связи с этим Молдова в конце июля решил отозвать его для консультаций.

Сам посол ни о каких скандалах не слышал, а свой отзыв связывает со сменой власти (за последний год в стране сменился президент и премьер-министр ).

Головатюка назначили послом в России в декабре 2020 года. Он является представителем партии социалистов бывшего пророссийского президента Молдовы Игоря Додона.