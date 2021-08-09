В колонии боевиков «ДНР» убили трех граждан Украины. Известны имена двоих
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Geovien So / Pacific Press / LightRocket via Getty Images
В Кировской исправительной колонии № 33, которая находится под контролем боевиков «ДНР», 6 августа убили трех осужденных граждан Украины.
Об этом Укринформу сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева.
«Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что их убили, с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснение личных отношений между осужденными, то этому должны были помешать», — сказала Ризаева.
Она также назвала имена двух убитых — это дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, судимый за убийство 18-летнего парня, и Александр Давыдов, родственники которого уже обратились с просьбой оказать содействие в выдаче тела на подконтрольную территорию.
Имя третьего убитого и информацию о нем боевики скрывают. Его след потерялся в реанимации Донецка, где он скончался.
- В июне прокуратура сообщила о подозрении руководителю и организатору тюрьмы «Изоляция» в Донецке.
- Ранее расследователи Bellingcat установили личности трех россиян, причастных к пыткам в тюрьме «Изоляция» — концлагеря «МГБ ДНР» на базе артплатформы «Изоляция» в Донецке. Это уроженцы Донецкой области Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев.