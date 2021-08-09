«Его поддерживали спецслужбы Украины». Лукашенко отрицает причастность к убийству беларусского активиста Шишова

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские спецслужбы должны дать ответ, кто убил главу «Беларусского дома в Украине» Виталия Шишова.

Об этом Лукашенко заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос украинской журналистки Дианы Панченко.

«Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну ладно, я президент, я мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только 3—4 человека его и знали. Он для нас был просто никто. Ну какой безумец возьмет в Беларуси и пойдет его там чего-то повесит, кроме там, если разборки какие-то. Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь. Это глупость», — сказал Лукашенко.

Лукашенко требует предоставить доказательства причастности к этому делу беларусских спецслужб или его самого.

«Шишов находился в Украине. Его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь, и дайте нам ответ: кто и как повесил гражданина Беларуси. Мы же не нагнетали вокруг этого обстановку. Нет, начали сбрасывать это, вплоть до высокого уровня людей, начали кивать на Беларусь», — добавил он.

По мнению Лукашенко, в Беларуси есть с кем разобраться и без Шишова.

«Надо разбираться, а если вы нас упрекнули: факты на стол. Факты на стол — когда там был Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил? Факты на стол, что же вы меня упрекаете? Убийцу нашли! У нас хватает без Шишова, с кем надо разбираться, но мы ни на кого пока еще пальцем не показали», — сказал он.