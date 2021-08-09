«Его поддерживали спецслужбы Украины». Лукашенко отрицает причастность к убийству беларусского активиста Шишова
- Автор:
- София Телишевская
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские спецслужбы должны дать ответ, кто убил главу «Беларусского дома в Украине» Виталия Шишова.
Об этом Лукашенко заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос украинской журналистки Дианы Панченко.
«Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну ладно, я президент, я мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только 3—4 человека его и знали. Он для нас был просто никто. Ну какой безумец возьмет в Беларуси и пойдет его там чего-то повесит, кроме там, если разборки какие-то. Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь. Это глупость», — сказал Лукашенко.
Лукашенко требует предоставить доказательства причастности к этому делу беларусских спецслужб или его самого.
«Шишов находился в Украине. Его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь, и дайте нам ответ: кто и как повесил гражданина Беларуси. Мы же не нагнетали вокруг этого обстановку. Нет, начали сбрасывать это, вплоть до высокого уровня людей, начали кивать на Беларусь», — добавил он.
По мнению Лукашенко, в Беларуси есть с кем разобраться и без Шишова.
«Надо разбираться, а если вы нас упрекнули: факты на стол. Факты на стол — когда там был Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил? Факты на стол, что же вы меня упрекаете? Убийцу нашли! У нас хватает без Шишова, с кем надо разбираться, но мы ни на кого пока еще пальцем не показали», — сказал он.
- 3 августа около 8 утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- «Беларусский дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, которые вынуждены были покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.