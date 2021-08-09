В Сингапуре из больницы выписали младенца, который родился с весом 212 граммов. Ребенка лечили более года

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NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

В Сингапуре после 13 месяцев интенсивного лечения из больницы выписали ребенка, которого при рождении считали самым маленьким в мире. Об этом сообщает BBC.

Девочка Квек Юй Сюань родилась с весом 212 граммов (как яблоко), рост у нее был 24 см. Мать родила ее путем экстренного кесарева сечения на четыре месяца раньше (на 25-й неделе беременности) срока после того, как ей поставили диагноз преэклампсия — опасно высокое кровяное давление, что может повредить жизненно важным органам и стать фатальным для матери и ребенка. Сейчас ребенок весит 6,3 кг.

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KWEK FAMILY

По данным больницы Национального университета Сингапура (NUH), где родилась девочка, у нее был «ограниченный шанс на выживание». Во время пребывания в больнице Юй Сюань лечили разными способами и использовали различные аппараты. Родители смогли оплатить ее длительное пребывание в больнице благодаря краудфаундинговой кампании, которая собрала $270 601. Врачи говорят, что под их наблюдением ее здоровье и развитие улучшились, и теперь она достаточно хорошо себя чувствует, чтобы ее выписали домой.

Девочка все еще страдает хроническим заболеванием легких и нуждается в помощи с дыханием. Однако врачи говорят, что со временем ей станет лучше.

Ее мать, Вонг Мей Лин, рассказала местным СМИ, что рождение и размер Юй Сюань стали шоком, потому что ее первый ребенок — мальчик, которому уже 4 года — родился в срок.

Раньше «рекордсменкой» считалась девочка из США, которая родилась в 2008 году и весила 245 граммов.