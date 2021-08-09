Для украинцев отменили карантинные ограничения на путешествия в Венгрию
- Автор:
- София Телишевская
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Украинцы могут без карантинных ограничений пересекать украинскую-венгерскую границу, но для перелета необходимо иметь негативний результат ПЦР-теста.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Теперь для въезда украинских граждан в Венгрию нужно соблюдать только требования, которые определены кодексом Шенгенских границ. Речь идет о наличии биометрического паспорта или визы, финансового обеспечения и медицинской страховки, действующей на территории Европы.
В случае авиационного пересечения границы необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на COVID-19 (сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда) или сертификат о вакцинации.
А вот во время транзита венгерские пограничники могут дополнительно потребовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны — вид на жительство, рабочая виза, бронь отеля, результаты тестов на вирус и прочие).
- 14 июля Европейский Союз внес Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
- Более чем за две недели для украинцев открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия и Люксембург.