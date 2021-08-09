Россия начала масштабные военные учения на оккупированных ею территориях
- Автор:
- София Телишевская
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Российская армия 9 августа начинает масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.
Эти мероприятия будут проходить до 15 августа, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.
Учения пройдут на 20 полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, во временно оккупированном Крыму и на российских военных базах в Армении, временно оккупированных Абхазии и Южной Осетии.
Там будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.
«Обучение должны происходить не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личного выбора способов и методов уничтожения условного противника», — говорится в сообщении.
К учениям также привлекут подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и прочие.
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