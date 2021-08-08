Одного из подозреваемых в пытках активистов Майдана Луценко и Вербицкого снова посадили в СИЗО

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Одного из подозреваемых по делу о пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого снова посадили в СИЗО. Речь идет о Сергее Мыслывом, он получил новое подозрение.

Об этом в своем Facebook написала журналистка Татьяна Безрук.

«Только что Печерский суд Киева взял обвиняемого по делу похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко Сергея Мыслывого под стражу. Это новое подозрение по ч. 3 ст. 27 — «организатор преступной группировки», — отметила она.

Обвиняемые в похищении и пытках в январе 2014 года активистов Революции достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли на свободу в 00:01 8 августа. Суд не продлил им меру пресечения, потому что судьи были в отпуске. Один из двух подозреваемых — Иван Новотный — вышел из СИЗО сразу же после окончания срока действия меры пресечения. Второму подозреваемому — Сергею Мыслывому — объявили новое подозрение, поскольку следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления.