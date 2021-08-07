Армия Индонезии отменила для женщин «тест на девственность», который делали при приеме на службу

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Department of Foreign Affairs and Trade / Flickr

В Индонезии отменили проверку женщин на девственность при приеме на службу в армию. Эту процедуру правозащитники давно критикуют и называют «оскорбительной».

О соответствующем решении объявил начальник штаба армии генерал Андик Перкаса, сообщает The Guardian.

Эта процедура известна в Индонезии как «тест двумя пальцами». Те женщины, которые не были девственницами, не проходили отбор в армию. Теперь их будут набирать так же, как и мужчин. С армии возьмет пример флот и военно-воздушные силы.

«Есть вещи, которые не имеют отношения к делу. И [мы] больше не можем проводить такого рода экспертизу. Мы должны проводить одинаковые экзамены с новобранцами-женщинами, как и с новобранцами-мужчинами», — заявил генерал Андик Перкаса.

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Правозащитники критиковали эту процедуру. Они называли ее оскорбительной, ненаучной и дискриминационной. Такой тест делали в индонезийской армии десятилетиями, а иногда и в отношении невест офицеров.

Всемирная организация здравоохранения заявляла, что тестирование на девственность является ненаучным, вредным и нарушающим права человека. Оно могло иметь немедленные и долгосрочные последствия, которые пагубно сказываются на физическом, психологическом и социальном благополучии женщин, которые прошли тестирование.

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«Исследование не имеет научной ценности или клинических показаний — отсутствие девственной плевы не является надежным признаком полового акта, и нет известного исследования, которое могло бы подтвердить анамнез вагинального полового акта», — заявила ВОЗ в своем отчете под названием «Искоренение теста на девственность» в 2018 году.