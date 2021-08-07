Армия Индонезии отменила для женщин «тест на девственность», который делали при приеме на службу
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Department of Foreign Affairs and Trade / Flickr
В Индонезии отменили проверку женщин на девственность при приеме на службу в армию. Эту процедуру правозащитники давно критикуют и называют «оскорбительной».
О соответствующем решении объявил начальник штаба армии генерал Андик Перкаса, сообщает The Guardian.
Эта процедура известна в Индонезии как «тест двумя пальцами». Те женщины, которые не были девственницами, не проходили отбор в армию. Теперь их будут набирать так же, как и мужчин. С армии возьмет пример флот и военно-воздушные силы.
«Есть вещи, которые не имеют отношения к делу. И [мы] больше не можем проводить такого рода экспертизу. Мы должны проводить одинаковые экзамены с новобранцами-женщинами, как и с новобранцами-мужчинами», — заявил генерал Андик Перкаса.
Правозащитники критиковали эту процедуру. Они называли ее оскорбительной, ненаучной и дискриминационной. Такой тест делали в индонезийской армии десятилетиями, а иногда и в отношении невест офицеров.
Всемирная организация здравоохранения заявляла, что тестирование на девственность является ненаучным, вредным и нарушающим права человека. Оно могло иметь немедленные и долгосрочные последствия, которые пагубно сказываются на физическом, психологическом и социальном благополучии женщин, которые прошли тестирование.
«Исследование не имеет научной ценности или клинических показаний — отсутствие девственной плевы не является надежным признаком полового акта, и нет известного исследования, которое могло бы подтвердить анамнез вагинального полового акта», — заявила ВОЗ в своем отчете под названием «Искоренение теста на девственность» в 2018 году.
- В 2014 году власти Индонезии отменили тест на девственность для абитуриенток, поступающих в колледж по подготовке государственных служащих.
- Тестирование на девственность является давней традицией в как минимум 20 странах во всех регионах мира. Женщин и девушек подвергают, иногда насильно, тестированию на девственность по разным причинам. Они включают просьбы родителей или потенциальных партнеров с целью установить «соответствие критериям брака» или просьбы работодателей. Тестирование женщин и девочек проводится, в основном, врачами, полицейскими или старейшинами для оценки их «нравственности, чести или социальной ценности».
- «Девственность» не является медицинским или научным термином. Понятие «девственность» является скорее социальной, культурной и религиозной концепцией, отражающей гендерную дискриминацию в отношении женщин и девочек.