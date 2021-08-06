«Ужасное финансовое прошлое». Президент «Барселоны» объяснил уход Месси

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Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта объяснил, что контракт с Лионелем Месси не продлили из-за финансового состояния клуба.

Об этом пишет Tribuna.

«Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко», — заявил президент.

Он пояснил, что долг клуба больше, чем ожидалось. «Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен», — сообщил Лапорта.

Президент также добавил, что для нового контракта Месси клуб должен был согласовать соглашение, которое привяжет клуб на 50 лет с точки зрения прав на телетрансляции. «Я не могу принять решение, которое могло бы разрушить клуб, «Барса» — превыше всего, даже лучшего игрока в мире», — добавил он.

Почему с Месси не продлили контракт?

В Испании с 2013 года действует так называемый потолок зарплат. Опираясь на финансовые отчеты, Ла Лига определяет, сколько каждый клуб может потратить на игроков и тренеров, исходя из собственных доходов. В сезоне 2019/2020 «Барселоне» разрешались расходы вплоть до €671 миллиона, а уже в сезоне 2020/2021 — €347 миллионов. «Потолок» на новый сезон не объявляли, но испанские медиа писали, что речь идет о радикальном сокращении на €200 миллионов.

Правила вынуждали «Барселону» резко урезать траты на команду, а значит, надо было срочно избавляться от игроков с большими контрактами. При этом, по данным СМИ, Месси был готов продлить контракт с 50-процентным сокращением зарплаты. Однако, по словам Лапорты, даже этот шаг не помог бы в ситуации.

«Без Месси фонд заработной платы составляет 95% от дохода клуба. Футбольная индустрия рекомендует, чтобы фонд заработной платы составлял 65—70% дохода клуба. У нас 95%. Проблема не только в заработной плате, но и в очень высокой амортизации. Потери за прошлый год составили €487 миллионов», — пояснил президент клуба.