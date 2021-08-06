«Ужасное финансовое прошлое». Президент «Барселоны» объяснил уход Месси
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- Олег Панфилович
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Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта объяснил, что контракт с Лионелем Месси не продлили из-за финансового состояния клуба.
Об этом пишет Tribuna.
«Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко», — заявил президент.
Он пояснил, что долг клуба больше, чем ожидалось. «Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен», — сообщил Лапорта.
Президент также добавил, что для нового контракта Месси клуб должен был согласовать соглашение, которое привяжет клуб на 50 лет с точки зрения прав на телетрансляции. «Я не могу принять решение, которое могло бы разрушить клуб, «Барса» — превыше всего, даже лучшего игрока в мире», — добавил он.
Почему с Месси не продлили контракт?
В Испании с 2013 года действует так называемый потолок зарплат. Опираясь на финансовые отчеты, Ла Лига определяет, сколько каждый клуб может потратить на игроков и тренеров, исходя из собственных доходов. В сезоне 2019/2020 «Барселоне» разрешались расходы вплоть до €671 миллиона, а уже в сезоне 2020/2021 — €347 миллионов. «Потолок» на новый сезон не объявляли, но испанские медиа писали, что речь идет о радикальном сокращении на €200 миллионов.
Правила вынуждали «Барселону» резко урезать траты на команду, а значит, надо было срочно избавляться от игроков с большими контрактами. При этом, по данным СМИ, Месси был готов продлить контракт с 50-процентным сокращением зарплаты. Однако, по словам Лапорты, даже этот шаг не помог бы в ситуации.
«Без Месси фонд заработной платы составляет 95% от дохода клуба. Футбольная индустрия рекомендует, чтобы фонд заработной платы составлял 65—70% дохода клуба. У нас 95%. Проблема не только в заработной плате, но и в очень высокой амортизации. Потери за прошлый год составили €487 миллионов», — пояснил президент клуба.
- Накануне стало известно, что аргентинский футболист и один из лучших игроков мира Лионель Месси официально ушел из «Барселоны».
- Летом 2020 года аргентинец уже хотел покинуть клуб. Он сослался на пункт в личном контракте. Руководство клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, поскольку он сообщил об уходе, нарушая пункт договора, срок действия которого якобы истек еще 30 мая. «Барселона» была готова отпустить игрока, но за рекордную сумму — более €222 миллионов.