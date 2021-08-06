Участие в саммите «Крымской платформы» подтвердили 33 страны
- Автор:
- София Телишевская
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Сейчас 33 страны подтвердили участие в саммите «Крымской платформы», который запланирован на 24 августа. Сегодня президент еще одной страны сообщил, что приедет в Киев.
Об этом информирует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня получили еще одно подтверждение, плюс один президент приедет в Киев на учредительный саммит «Крымской платформы». Общее количество участников возросло до 33», — сообщил Кулеба.
Он отметил, что международная поддержка «Крымской платформы» растет и новые подтверждения непременно будут.
- «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- Платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.
- Ранее стало известно, что США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта США Пит Буттиджич.