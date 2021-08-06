В США Apple запускает мониторинг устройств для борьбы с детской порнографией

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Apple

В США компания Apple будет проверять телефоны пользователей на наличие фото- и видеосвидетельств развращения малолетних.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новая система получила название neuralMatch, она будет подавать сигнал оператору в случае подозрения наличия «незаконных изображений».

«iOS и iPadOS будут использовать новые криптографические приложения, чтобы ограничить распространение материалов с сексуальным надругательством над детьми в Сети и при этом учитывать приватность пользователей. Приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения, чтобы предупреждать о чувствительном контенте, при этом сохраняя недоступность прочтения личной переписки для компании Apple», — говорится в сообщении.

Приложения будут работать по такому принципу: когда на телефон ребенка придет подозрительная фотография, картинка будет размываться, а несовершеннолетнему владельцу поступит предостережение. Если же ребенок сам попробует отправить фото порнографического характера, то устройство сделает ему предупреждение, а в случае отправления контента система оповестит об этом родителей.

Кроме того, операционная система на устройствах Apple будет реагировать, если пользователь попытается найти в интернете материалы с детской порнографией. В случае подтверждения таких действий данные передадут правоохранителям.