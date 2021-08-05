Румыния изменила правила въезда в страну
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Dragos Cisu
Правительство Румынии изменило правила въезда в страну. Теперь детям до 6 лет не нужно предоставлять негативный ПЦР-тест на коронавирус.
Об этом сообщает посольство Румынии в Молдове в своем Facebook.
Ранее тесты требовали у детей старше 3 лет. Теперь этот возраст подняли до 6.
Для того, чтобы въехать в Румынию и не находиться на самоизоляции, нужен сертификат о полном курсе вакцинации или справка о том, что человек переболел коронавирусом.
Также граждане Румынии могут заезжать в страну без самоизоляции, если будут прибывать из государств «зеленой зоны».
- Румыния с 1 июня ввела новые правила въезда на свою территорию для иностранных граждан, включая украинцев. В частности, отменен запрет въезда через пункты пропуска госграницы. Двухнедельный карантин не придется проходить полностью вакцинированным людям и тем, кто переболел коронавирусом в течение 90 дней до въезда и может доказать это документально.