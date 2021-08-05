Румыния изменила правила въезда в страну

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Flickr / Dragos Cisu

Правительство Румынии изменило правила въезда в страну. Теперь детям до 6 лет не нужно предоставлять негативный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает посольство Румынии в Молдове в своем Facebook.

Ранее тесты требовали у детей старше 3 лет. Теперь этот возраст подняли до 6.

Для того, чтобы въехать в Румынию и не находиться на самоизоляции, нужен сертификат о полном курсе вакцинации или справка о том, что человек переболел коронавирусом.

Также граждане Румынии могут заезжать в страну без самоизоляции, если будут прибывать из государств «зеленой зоны».