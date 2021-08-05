Зеленский подписал закон, которым возложил ответственность за невыплаченные кредиты переселенцев на Россию
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Администрация Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает размер процентов для внутренне перемещенных лиц из-за оккупации Россией части Донбасса и Крыма, а ответственность за неуплату кредитов возлагает на РФ.
Об этом сообщили в Офисе президента.
«Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права», — отметили в ОПУ.
Согласно закону, общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа переселенца не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока кредита (займа) по минимальной ставке, определенной договором.
Кроме этого, за ненадлежащее исполнение переселенцами обязательств по кредитам не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.
В то же время кредитор обязан пересчитать задолженность по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от внутренне перемещенного лица.
Также заемщикам запрещено передавать право требования к должникам без их согласия.
Отметим, документ будет применяться к кредитам и займам, заключенным до 20 февраля 2014 года с переселенцами из Крыма и Севастополя, и до 14 апреля 2014 года — из Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.
- Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
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