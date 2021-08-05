Маск показал перемещение Starship на орбитальную стартовую площадку. Вскоре ракета полетит в космос

Новости

Maja Hitij / Staff

Основатель компании Space X Илон Маск показал перемещение ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку.

Соответствующие фотографии миллиардер опубликовал в Тwitter.

SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship — космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

Ранее Маск представил часть ракеты-носителя Super Heavy с установленными двигателями Raptor. Высота ракеты-носителя составляет около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту 121 метр.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика в Техасе.

Недавно компания как раз установила 29 двигателей на гигантскую ракету-носитель Super Heavy, которая будет задействована в рамках первого орбитального космического полета корабля Starship.

SpaceX планирует осуществить тестовый полет Starship без экипажа на борту до конца этого года.