Маск показал перемещение Starship на орбитальную стартовую площадку. Вскоре ракета полетит в космос
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Maja Hitij / Staff
Основатель компании Space X Илон Маск показал перемещение ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку.
Соответствующие фотографии миллиардер опубликовал в Тwitter.
SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship — космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.
Ранее Маск представил часть ракеты-носителя Super Heavy с установленными двигателями Raptor. Высота ракеты-носителя составляет около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту 121 метр.
SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика в Техасе.
Недавно компания как раз установила 29 двигателей на гигантскую ракету-носитель Super Heavy, которая будет задействована в рамках первого орбитального космического полета корабля Starship.
SpaceX планирует осуществить тестовый полет Starship без экипажа на борту до конца этого года.
- Starship — это супертяжелая ракета, которая состоит из двух полностью многоразовых ступеней. Вторая ступень — пассажирский или грузовой космический корабль (в зависимости от цели миссии). SpaceX планирует с 2021 года заменить этим кораблем свои ракеты Falcon. Starship собираются использовать в пилотируемых миссиях для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.