«Иловайский котел»: Офис генпрокурора подозревает еще двух российских генералов в убийстве украинских военных

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Дивеев Сергей / УНИАН

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении двум генерал-полковникам Вооруженных сил России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством, — речь идет об «Иловайском котле».

Об этом Офис сообщил 4 августа.

Речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск — первом заместителе главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил РФ (с января 2015 года — заместитель начальника Генштаба ВС РФ) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС России. В августе 2014 года они организовали и убили украинских защитников у Иловайска, когда те выходили из окружения по так называемому зеленому коридору, безопасность которого гарантировали россияне.

В течение 2014—2015 годов они руководили подразделениями регулярных войск России и боевиков на Донбассе, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили ее территориальную целостность. Сейчас решается вопрос о том, чтобы объявить их в розыск.