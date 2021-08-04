К Украине приближается циклон: большинство областей накроют грозы, на западе прогнозируют ливни

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В четверг, 5 августа, циклон Henri с Адриатического моря приблизится к Украине, в западных областях ожидаются интенсивные дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, самые обильные осадки на западе страны будут вечером, также затронет северные и частично центральные регионы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

«5 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы. Днем местами шквалы 15—20 м/с, местами град, вечером на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении УГМЦ.

На остальной территории синоптики прогнозируют сухую погоду. Ветер юго-восточный 7—12 м/с.

Температура ночью +12...+17 °С, на юге страны +18...+23 °С; днем +23...+28 °С, в южных, восточных и Днепропетровской областях +29...+33 °С; в Карпатах ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С.