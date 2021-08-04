Зеленский поручил СБУ усилить защиту беларусов, которым грозит опасность в Украине
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- София Телишевская
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Facebook / Офіс президента
Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел обеспечить дополнительную защиту гражданам Беларуси, которые живут в Украине и находятся под угрозой из-за своей общественной деятельности.
Об этом информирует пресс-служба президента.
«Каждый беларус, который может стать целью для преступников из-за своей публичной политической позиции, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков и систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей», — отметил глава государства.
Определен перечень граждан Беларуси, которым уже предоставили охрану. Это решение обусловлено гибелью Виталия Шишова — политического активиста из Беларуси, проживавшего на территории Украины.
- Во вторник, 3 августа, около 8 утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- «Беларусский дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, которые вынуждены были покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.