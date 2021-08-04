Зеленский поручил СБУ усилить защиту беларусов, которым грозит опасность в Украине

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Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел обеспечить дополнительную защиту гражданам Беларуси, которые живут в Украине и находятся под угрозой из-за своей общественной деятельности.

Об этом информирует пресс-служба президента.

«Каждый беларус, который может стать целью для преступников из-за своей публичной политической позиции, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков и систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей», — отметил глава государства.

Определен перечень граждан Беларуси, которым уже предоставили охрану. Это решение обусловлено гибелью Виталия Шишова — политического активиста из Беларуси, проживавшего на территории Украины.