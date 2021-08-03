США вернут Ираку более 17 тысяч древних артефактов, вывезенных после вторжения в 2003 году

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Константин Симоненко

Соединенные Штаты вернут Ираку более 17 тысяч древних артефактов, разграбленных и вывезенных после вторжения в 2003 году.

Об этом сообщает Reuters.

«Правительство США конфисковало некоторые артефакты и отправило их в (иракское) посольство. Табличка Гильгамеша будет возвращена в Ирак в следующем месяце после завершения юридических процедур», — сказал министр культуры Ирака Хасан Надхим.

Речь идет о 3500-летней глиняной табличке с изображением эпоса о Гильгамеше. Текст считают одним из первых произведений в истории мировой литературы.

Сейчас Штаты работают над возвращением артефактов, изъятых у дилеров и музеев в США. Власти США изъяли табличку Гильгамеша в 2019 году после того, как она была ввезена контрабандой, продана с аукциона торговцу предметами искусства в Оклахоме и выставлена ​​в музее в Вашингтоне, округ Колумбия. В сообщении говорится, что в прошлом месяце суд вынес постановление о ее конфискации.

Агентство также объясняет, что с 2014 года боевики «Исламского государства» разграбили большое количество памятников культуры и контрабандой вывезли из страны, чтобы продать их и получить деньги для своей деятельности.