США вернут Ираку более 17 тысяч древних артефактов, вывезенных после вторжения в 2003 году
- Автор:
- Олег Панфилович
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Константин Симоненко
Соединенные Штаты вернут Ираку более 17 тысяч древних артефактов, разграбленных и вывезенных после вторжения в 2003 году.
Об этом сообщает Reuters.
«Правительство США конфисковало некоторые артефакты и отправило их в (иракское) посольство. Табличка Гильгамеша будет возвращена в Ирак в следующем месяце после завершения юридических процедур», — сказал министр культуры Ирака Хасан Надхим.
Речь идет о 3500-летней глиняной табличке с изображением эпоса о Гильгамеше. Текст считают одним из первых произведений в истории мировой литературы.
Сейчас Штаты работают над возвращением артефактов, изъятых у дилеров и музеев в США. Власти США изъяли табличку Гильгамеша в 2019 году после того, как она была ввезена контрабандой, продана с аукциона торговцу предметами искусства в Оклахоме и выставлена в музее в Вашингтоне, округ Колумбия. В сообщении говорится, что в прошлом месяце суд вынес постановление о ее конфискации.
Агентство также объясняет, что с 2014 года боевики «Исламского государства» разграбили большое количество памятников культуры и контрабандой вывезли из страны, чтобы продать их и получить деньги для своей деятельности.
- В январе Пентагон заявил, что сократил количество американских военных в Ираке и Афганистане до самого низкого за 20 лет уровня.