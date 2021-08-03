Западу Украины угрожает циклон. В Укргидрометцентре прогнозируют значительные дожди, грозы и град

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Tobias Franz / Flickr

В западные области Украины придет циклон Henri, который принесет интенсивные осадки в ночь с 5 на 6 августа.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По предварительным прогнозам, активный циклон Henri, который будет перемещаться вдоль западных границ Украины в течение 5—7 августа, сформируется над Адриатическим морем 4 августа.

По мнению синоптиков, фронтальные системы циклона принесут в западные области 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15—20 м/с.