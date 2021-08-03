Верховный лидер Ирана утвердил в должности нового президента страны

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил Ибрагима Раиси президентом страны. Его инаугурация состоится 5 августа.

Об этом пишет газета Tehran Times.

«Я поддерживаю победу опытного, неутомимого, компетентного, популярного ученого Сайид Ибрагима Раиси, и я назначаю его президентом Исламской Республики Иран», — отметил Хаменеи.

На церемонии инаугурации будут присутствовать 115 представителей от 73 государств, в том числе 10 президентов, 20 спикеров парламента, 11 глав МИД и ряд делегаций.

Новый президент Ирана — консервативный священнослужитель. Он также сеид — так в шиитской традиции называют тех, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. Он известен своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидеру Ирана Хаменеи.

До назначения в 2019 году верховным судьей занимал должности генпрокурора и заместителя верховного судьи. В 1988 году он был одним из четырех судей, которые заседали в так называемых «комиссиях смерти» и отправили на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он тоже участвовал в президентских выборах, но проиграл.

Сейчас Раиси находится в санкционном списке США за нарушения прав человека.