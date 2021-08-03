В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря. Его обвиняют в причастности к более чем 3,5 тыс. убийств

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В Германии осудят 100-летнего мужчину, которого обвиняют в 3 518 эпизодах соучастия в убийстве на основании утверждений о том, что он работал охранником СС в концентрационном лагере на окраине Берлина во время Второй мировой войны.

Об этом передает Associated Press.

Предполагается, что мужчина служил охранником в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год в качестве рядового члена военного крыла нацистской партии.

Пресс-секретарь городского суда Нойруппин Ирис ле Клер заявила, что процесс по этому делу начнется в октябре. Имя бывшего охранника не называется, поскольку это запрещено германским законодательством о защите частной жизни.

Несмотря на преклонный возраст, подозреваемый признан здоровым для того, чтобы предстать перед судом. Однако придется ограничить количество часов в день, в течение которых будут проходить заседания.

«Медицинская экспертиза подтвердила, что он может предстать перед судом в ограниченном режиме», — подчеркнула ле Клер.