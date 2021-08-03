МВФ назвал дату распределения $650 млрд для спасения мировой экономики. Украина тоже претендует на эти деньги

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Facebook / Kristalina Georgieva

Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 миллиардов SDR (расчетная единица МВФ, которая эквивалентна 650 миллиардам долларов).

Об этом говорится в заявлении главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства переведут странам-членам фонда пропорционально квотам.

«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов», — отметила Георгиева.

МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, а через год — на 4,9%.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что в случае выделения Фондом средств на восстановление экономики, Украина сможет претендовать на $2,7 миллиарда пропорционально своей квоте в МВФ.