США высылают из страны 24 российских дипломата

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США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября после завершения срока виз.

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, пишет The Associated Press.

«Почти все они останутся без замены, так как Вашингтон резко усилил процедуру выдачи виз», — пояснил он.

По словам посла, американские власти также аннулируют действующие визы жен и детей дипломатов без объяснения причин.

«Широко распространенные задержки в обновлении прошлых виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны», — считает Антонов.