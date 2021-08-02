США высылают из страны 24 российских дипломата
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября после завершения срока виз.
Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, пишет The Associated Press.
«Почти все они останутся без замены, так как Вашингтон резко усилил процедуру выдачи виз», — пояснил он.
По словам посла, американские власти также аннулируют действующие визы жен и детей дипломатов без объяснения причин.
«Широко распространенные задержки в обновлении прошлых виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны», — считает Антонов.
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