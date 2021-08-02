В Польше подожгли центр вакцинации. Власти обещают вознаграждение за информацию о поджигателе

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В Польше в городе Замостье неизвестный в ночь на понедельник, 2 августа, поджег мобильный пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает RMF24.

В пункте вакцинации сгорели столы, медицинская кровать и компьютер. В то же время в эпидемиологической станции загорелась одна из подвальных комнат, где сгорели защитные костюмы. По предварительным данным, преступник разбил стекло в подвале и поджег внутренние помещения. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Также местные власти предлагают 10 тысяч злотых (почти 70 тысяч гривен) за информацию о поджигателе — известно, что это мужчина, который скрылся на велосипеде. Также отныне в пунктах вакцинации будет круглосуточная охрана.

Это не первое нападение на пункт вакцинации в Польше. Так, например, в городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки — произошла словесная перепалка, но полиции все равно пришлось вмешаться.