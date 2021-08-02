Жертвами наводнения в Китае стали свыше 300 человек

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Власти Китая заявили, что число погибших в результате наводнения в центральной провинции Хэнань резко возросло до 302 человек.

Об этом пишет BBC.

Около 50 человек остаются пропавшими без вести. Пострадали почти 13 миллионов жителей провинции и почти 9 тысяч домов были повреждены. Большинство смертей было зафиксировано в городе Чжэнчжоу, где паводковые воды затопили городскую систему метро.

Власти Чжэнчжоу сообщил, что за три дня выпало годовое количество осадков. Мэр города Хоу Хун сообщила журналистам, что 39 человек были найдены мертвыми на подземных автостоянках. По ее словам, еще 14 человек погибли в результате затопления линии городского метро.