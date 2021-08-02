В июле средняя температура в Киеве была более чем на 3 градуса выше нормы
- Автор:
- Олег Панфилович
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Funk Dooby / Flickr
В Киеве среднемесячная температура воздуха в июле составила +24,6 °C, что на 3,3 °C выше климатической нормы.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
В Киеве в течение месяца установлено четыре температурных рекорда. Кроме того, в течение 17 дней фиксировалась максимальная температура воздуха выше +30 °С.
Холоднее всего в столице было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +15 °C, а наиболее жаркий день — 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +32,6 °C. Осадков в июле выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.
- В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на август: температура будет выше климатической нормы, а количество осадков не превысит средние показатели.
- Перед этим сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в Киеве в июне составила +21,3 °C, что на 1,8 °C выше климатической нормы.