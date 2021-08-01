Дом, в котором вырос Курт Кобейн, признали памятником культуры
- Автор:
- Олег Панфилович
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Youtube / Nirvana
В США дом, в котором рос лидер группы Nirvana Курт Кобейн, официально внесли в реестр наследия, то есть признали памятником культуры.
Об этом пишет The New York Post.
Решение принял Департамент археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон. Дом расположен в городе Абердин. Он состоит из одного этажа и чердака и был построен еще в 1923 году. Кобейн жил там с 1968 по 1984 год.
Нынешний совладелец дома купил здание у семьи Кобейна в 2018 году за $ 225 тысяч и начал ее реставрировать. Отмечается, что с весны 2022 года в нем начнут проводить частные экскурсии.
- В июне 2020 гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна, на которой он играл во время записи концерта MTV Unplugged в 1993 году, продали на аукционе за $6 миллионов.
- Перед этим в США на аукционе за $22,4 тысячи продали бумажную тарелку Курта Кобейна.